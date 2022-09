La mano lesta di Jigen al Lucca Comics & Games

Grandi notizie per Jigen Daisuke del regista lucerino Agostino Di Cio. Il cortometraggio, che parla della vita di Jigen prima di incontrare Lupin, scoprendo le motivazioni che lo hanno portato a far coppia con lui, è stato scelto da Lucca Comics & Games per essere proiettato durante la manifestazione. Lucca Comics, che è tra le più importanti e attese fiere internazionali del fumetto, si svolge da anni in Toscana tra fine ottobre ed inizio novembre. È considerata la prima rassegna italiana ed europea del settore e la seconda al mondo dopo il Comiket di Tokyo.

Interprete del cortometraggio, che è stato girato a Biccari, l'attore molisano Giorgio Careccia, da segnalare inoltre la partecipazione al progetto del disegnatore Andrea Yuu Dentuto, fumettista di grande successo che ha collaborato per diversi anni con Monkey Punch, il mitico papà della serie Lupin, e che ha realizzato i disegni per la sigla finale.