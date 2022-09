La favola della gentilezza di Esopo che ci aiuta tutti i giorni ad essere migliori

Lo stress cronico da pandemia - non solo quella del Covid - può causare, scrive Michael Jenkins nel suo libro “Plagues and their aftermath: how societies recover from pandemics” la «… cosiddetta “aggressione spostata”, ovvero la rabbia che si scarica su qualcuno che non ha nulla a che fare con la fonte originaria della provocazione.».E’ quanto mai necessario, quindi, dare ascolto a ciò che asseriva Esopo, tanto più che oggi abbiamo prove sperimentali che suffragano i suoi suggerimenti.

Il favolista greco Esopo lo riconobbe migliaia di anni fa: nessun atto di gentilezza, per quanto piccolo, viene mai sprecato. Ed ora, come dicevamo, abbiamo prove sperimentali per sostenerlo. I ricercatori Amit Kumar e Nicholas Epley hanno condotto una serie di quattro esperimenti che mostrano come i “piccoli” atti di gentilezza hanno effetti molto più grandi di quanto si possa presumere. [1] Tutto questo è importante anche per la salute, perché sottovalutare gli atti di gentilezza potrebbe essere un ostacolo alla loro condivisione. Nel loro primo esperimento, Kumar ed Epley hanno invitato gli studenti MBA (Master Business Administration) di Chicago a compiere atti casuali di gentilezza. Anche se è stato uno studio dove era assente il gruppo di controllo, tuttavia ha fornito prove osservazionali all’ipotesi della sottovalutazione da parte degli studenti del gruppo sperimentale circa l'impatto positivo della gentilezza sui fruitori della stessa. In effetti, i destinatari hanno valutato che questi atti di gentilezza fossero due volte più importanti di quanto stimato dagli studenti. Inoltre, gli studenti del gruppo sperimentale hanno scoperto che compiere atti di gentilezza ha migliorato anche il proprio umore. È stata, quindi, una proverbiale vittoria per tutti.

Kumar ed Epley hanno ripetuto quel primo esperimento in un modo più standardizzato. L'atto di gentilezza era costituito da una bella frase su un biglietto spedito a qualcuno che gli studenti MBA conoscevano. Ancora una volta, gli studenti che hanno dispensato gentilezza con un biglietto hanno sottovalutato quanto fosse positivo per le persone che lo hanno ricevuto. A poco a poco, attraverso altri tre esperimenti, inclusi metodi randomizzati e controllati, i ricercatori hanno mostrato attentamente che atti casuali di gentilezza, anche piccoli, hanno un effetto positivo sia sul donatore che sul ricevente della gentilezza. Gli Autori riassumono le loro conclusioni, scrivendo: “Essere più prosociali non ha avuto un costo per il benessere delle persone; lo ha potenziato. E la vita quotidiana offre molte opportunità per impegnarsi in attività prosociali che le persone normalmente non compiono. Riteniamo che la nostra ricerca suggerisca una possibile ragione di tale comportamento: coloro che compiono atti casuali di gentilezza sottovalutano l'impatto positivo che questi stanno avendo sui destinatari".

Fare del nostro meglio per condividere anche parole gentili può far star bene chi le riceve. Probabilmente è veritiero quanto documentato da Kumar ed Epley nelle loro ricerche. Nella nostra epoca di prevalente indignazione, il comportamento prosociale è importante ora come non lo è mai stato. Spero che chi ci governerà appartenga a un nuovo umanesimo in cui il potere non è dominio ma creatività, non controllo ma servizio, non monologo ma dialogo, non palazzo ma comunità, e che a differenza dell’isola che non c’è di Sancho governi sulla Penisola che c’è."**

Note

* «Ricerche recenti suggeriscono che l’influenza del 1918 ebbe un impatto sociale ampio e duraturo. Lo sconvolgimento sociale causato dall’influenza ha eroso in modo significativo la fiducia delle persone e la scoperta più affascinante è che questa mancanza di fiducia è stata ereditata dai discendenti ed è persistita decenni dopo la pandemia» scrive Jenkins. «È molto probabile che ciò si ripeta. Gli psicologi attribuiscono l’aumento del comportamento antisociale osservato durante la pandemia all’isolamento prolungato, che aumenta l’ansia, l’irritabilità, l’aggressività e diminuisce la capacità di controllare gli impulsi. In sostanza, le persone hanno la miccia più corta. Gli effetti possono essere difficili da invertire. La violenza casuale sembra essere uno sfogo non pianificato in risposta a circostanze immediate, ma riflette anche una rabbia di fondo. Lo stress cronico provoca la cosiddetta “aggressione spostata”, ovvero la rabbia che si scarica su qualcuno che non ha nulla a che fare con la fonte originaria della provocazione».

Da: “La pandemia è finita? Quasi, ma c’è poco da stare allegri” di ELENA TEBANO, disponibile all’indirizzo: https://www.corriere.it/rassegna-stampa/2022/09/21/

** ultimo banco di Alessandro D’Avenia "La politica di Sancho Panza", Corriere della sera 19 settembre 2022

Bibliografia

1 . Kumar A, Epley N. A little good goes an unexpectedly long way: Underestimating the positive impact of kindness on recipients. J Exp Psychol Gen. 2022 Aug 18. doi: 10.1037/xge0001271. Epub ahead of print. PMID: 35980709.