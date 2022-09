Dimmi cosa mangi, ti dico come invecchi

La fragilità colpisce il 10-15% degli anziani e spesso si manifesta in concomitanza con altre condizioni cliniche, come la depressione. La fragilità degli anziani è “caratterizzata da un’aumentata vulnerabilità agli eventi avversi di origine endogena ed esogena e a una progressiva riduzione della capacità intrinseca, che espone l’individuo a un maggior rischio di esiti di salute negativi e all’incremento di ospedalizzazione, disabilità e morte.”* [1] È caratterizzata come uno stato identificabile in una maggiore vulnerabilità causata da una perdita di funzione in più sistemi fisiologici. Si ritiene che lo sviluppo della fragilità sia influenzato in modo significativo dall’alimentazione. Alcuni studi hanno mostrato una correlazione tra una dieta infiammatoria, che include grassi trans artificiali (come l'olio parzialmente idrogenato), carboidrati raffinati e grassi saturi, e il rischio di sviluppare fragilità. Solo di recente è stato pubblicato uno dei primi studi il quale cerca di comprendere l'impatto della depressione sull'infiammazione e sulla fragilità indotta dall’alimentazione. [2] In sostanza, i ricercatori hanno cercato di determinare se coloro che manifestano sintomi depressivi fossero più inclini a sviluppare la fragilità in risposta all'infiammazione alimentare. I dati utilizzati nello studio provengono dalla coorte del “Framingham Heart Study Offspring”. A tale scopo sono stati reclutati 1.701 individui non fragili, i quali hanno fornito informazioni sulla loro dieta e sui sintomi depressivi all'inizio dello studio. Questi soggetti sono stati seguiti per un periodo di circa 11 anni, al termine del quale è stato rivalutato lo stato di fragilità.

La ricerca ha scoperto un legame tra l’alimentazione pro-infiammatoria e il rischio elevato di fragilità, che era leggermente maggiore tra gli individui con sintomi depressivi. I ricercatori ritengono che, poiché le persone le quali manifestano sintomi depressivi spesso hanno livelli maggiori di infiammazione, l'aggiunta ulteriore di uno stato infiammatorio derivante dall’alimentazione potrebbe accelerare l'insorgenza della fragilità. L'autore principale, il Dr. Courtney L Millar, così scrive: “Questo studio ha trovato che i sintomi depressivi possono esacerbare lo sviluppo della fragilità in risposta al consumo di una dieta infiammatoria. Ciò suggerisce che il consumo di una dieta ricca di composti antinfiammatori (ad esempio fibre e composti vegetali chiamati flavonoidi) possa aiutare a prevenire lo sviluppo della fragilità". Inoltre, egli ha aggiunto: "I nostri dati esplorativi suggeriscono anche che quando gli adulti di mezza età e gli anziani consumano una dieta pro-infiammatoria, hanno maggiori probabilità di sviluppare insieme nuovi sintomi depressivi e fragilità, piuttosto che sviluppare una delle due condizioni da sole". Questa ricerca segue due studi precedenti condotti dal Dr. Millar, uno pubblicato nel febbraio 2022 su ”American Journal di Clinical Nutrition” che ha suggerito come una dieta pro-infiammatoria possa aumentare il rischio di sviluppo della fragilità, che ha mostrato che il consumo di una dieta in stile mediterraneo possa prevenire lo sviluppo della fragilità, e l’altro pubblicato nel maggio 2022 su ”American Journal of Clinical Nutrition”. [3-4] "Quest’ultimo studio contribuisce alla comprensione della relazione tra infiammazione alimentare, depressione e fragilità", ha affermato Millar. "Per chi soffre di depressione, potrebbe essere ancora più importante aumentare l'assunzione di frutta e verdura ricca di fibre, flavonoidi e altri antiossidanti alimentari".



Note

* Il quadro epidemiologico della fragilità nell’anziano dai risultati della Joint Action europea ADVANTAGE. (Disponibile all’indirizzo: www.epicentro.iss.it/)



