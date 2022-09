Pandemia e diabete, l'ultimo biennio orribile dei giovani

Come se non bastasse, le nuove diagnosi di diabete di tipo-2 ad esordio giovanile sono aumentate. Questo è davvero sconcertante: il diabete di tipo-2 compromette non solo il benessere dei ragazzi oggi, ma anche la loro salute nel resto degli anni a venire.

Nell’ultimo biennio i ragazzi hanno dovuto sopportare un grande fardello a causa della pandemia di COVID-19, con conseguenze psico-sociali ed educative [1], oltre ad un aumento documentato dell'obesità. Come se non bastasse, le nuove diagnosi di diabete di tipo-2 nei ragazzi sono aumentate del 77% negli ultimi due anni, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Pediatrics. [2] Questo è davvero sconcertante: il diabete di tipo-2 compromette non solo il loro benessere oggi, ma anche la loro salute nel resto degli anni a venire.

Sfortunatamente, l’incidenza del diabete di tipo-2 ad esordio giovanile è in aumento da tempo. Era una diagnosi rara, ma da decenni i casi sono aumentati del 4-5% all'anno e quindi la prevalenza è quasi raddoppiata tra il 2001 e il 2017. Come se quella tendenza non fosse già abbastanza grave, tuttavia, l'ondata di nuovi casi registrata nella pandemia è stata travolgente. L'autore senior Megan Kelsey del lavoro pubblicato sul Journal of Pediatrics scrive: “Nella primavera del 2020 siamo stati sommersi da nuovi casi di diabete di tipo-2 ad esordio giovanile. Eravamo abituati a vedere 50-60 nuovi casi all'anno, ma ora ammontano a più di 100 nuovi casi in un anno." Forse l'aspetto più preoccupante di questi dati è la grande disparità tra le classi sociali. Quindi, le differenze nelle conseguenze della pandemia alimenteranno sicuramente le crescenti disuguaglianze di salute negli anni a venire. Questi studi provengono dagli Stati Uniti. Tuttavia, non è chiaro se altri Paesi abbiano visto incrementi così ampi di diabete-2 giovanile .

In uno studio separato del Lurie Children's Hospital di Chicago, i ricercatori segnalano tendenze simili. In effetti, Sean DeLacey e colleghi riportano un aumento del 490% delle nuove diagnosi di diabete-2 per i giovani di colore. [3] E descrivono come questa scoperta si ricollega alla pandemia: "In effetti, la pandemia ha colpito i bambini in molti modi oltre all'infezione diretta. Tra questi c'erano la chiusura delle scuole, l'interruzione delle attività sportive e del doposcuola, l’aumentato rischio di Covid dei genitori e dei familiari. Sebbene la chiusura delle scuole abbia contribuito a prevenire la diffusione del contagio, probabilmente ha avuto anche un grande impatto sulla salute metabolica degli studenti". Kelsey e i suoi colleghi chiariscono che la causa di questo picco di diabete di tipo-2 ad esordio giovanile non è del tutto chiara.

Gli stress sociali e psicologici sono probabili contributori. Ma è possibile che anche le infezioni possano avere un ruolo. Inoltre, non è chiaro se questo enorme picco sia un fenomeno statunitense o possa interessare anche altri Paesi. Ad esempio, un recente rapporto del Regno Unito e dell'Irlanda descrive solo un aumento del 17% delle diagnosi di diabete, tra queste spiccano quelle del diabete di tipo-1. [4] Quindi abbiamo ancora altro da apprendere circa gli effetti della pandemia sulla salute metabolica dei nostri ragazzi. Ed ancora più importante è imparare come evitare che l'incidenza del diabete tipo-2 ad esordio giovanile aumenti nel tempo.



