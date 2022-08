Quando perdere peso è solo un autobus chiamato desiderio

Secondo quanto afferma un comunicato stampa dell'Università di Sheffield sembra che la città di Londra abbia praticamente capito come prevenire l'obesità. * Tutto quello che si deve fare è bandire la pubblicità di cibo spazzatura dai trasporti pubblici. Ecco! Con quel semplice divieto, afferma il comunicato stampa, Londra ha prevenuto quasi 100.000 casi di obesità, quasi 3.000 casi di diabete e circa 2.000 di malattie cardiache. Il risparmio per il SSN raggiungerà i 200 milioni di sterline! C'è solo un piccolo problema con questa meravigliosa notizia. Alla base della ricerca in realtà non c’è stato alcun conteggio reale dei casi evitati di obesità. Nessuno ha effettivamente osservato gli ottimi risultati nel mondo reale. Al contrario, questi numeri provengono da un modello il quale presume che il divieto della pubblicità funzioni per impedire alle persone di ingrassare. La fonte di tali affermazioni del comunicato stampa è un articolo pubblicato da poco sull'International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. [1] Gli Autori hanno utilizzato un modello di microsimulazione del diabete [2] per ipotizzare gli effetti del divieto di pubblicità del cibo spazzatura sul trasporto pubblico a Londra e quindi stimare le conseguenze sulla riduzione della prevalenza dell’obesità a Londra. [1] Come con qualsiasi modello, questo può essere uno strumento utile per la verifica di un'ipotesi mediante uno studio mirato opportunamente disegnato. In tal caso, la domanda del disegno dello studio potrebbe essere “come può un tale divieto sui mezzi pubblici di trasporto a Londra influenzare la prevalenza dell'obesità?”

La domanda, tuttavia, non può avere una risposta definitiva. Perché una risposta definitiva richiede l’utilizzo dei dati e i dati per l'effetto del divieto di pubblicità sui tassi di obesità semplicemente non esistono. Lo studio [1] inizia con l’illustrazione dei dati circa le riduzioni dei tassi di crescita negli acquisti di alimenti ad alto contenuto di sale, zucchero e grassi vietati dalla pubblicità sui trasporti londinesi. Questi dati provengono da una ricerca pubblicata all'inizio di quest'anno. [2] Quindi, sulla base di quest'ultimo si ipotizza che le persone non compreranno altri alimenti simili. E si presume che tali cambiamenti nel comportamento di acquisto si tradurranno direttamente in modifiche nelle abitudini alimentari, che a loro volta porteranno alla perdita di peso. Per la perdita di peso, gli Autori applicano la modellazione di Kevin Hall per stimare la variabilità dell'equilibrio energetico e del peso corporeo.Tali ipotesi è corretta? Al contrario. Da una lettura attenta della ricerca utilizzata per mutuare il modello per la prevenzione dell’obesità emerge tutt’altro: "Non ci si può aspettare che i singoli interventi funzionino da soli e dovrebbero essere visti come parte di una strategia più ampia per migliorare la salute della popolazione, con diversi interventi necessari in molteplici punti all'interno del sistema alimentare per migliorare la dieta". [2] Non è, quindi, in alcun modo probabile che il semplice divieto di pubblicità sui trasporti londinesi abbia, da solo, evitato 100.000 casi di obesità. Ciò può condurre a fare affidamento su strategie inefficaci per prevenire l'obesità e poi svegliarci decenni dopo per scoprire che non hanno funzionato. È un triste caso di auto-illusione. Abbiamo un disperato bisogno di cercare risposte più complete ed efficaci con genuina curiosità e disciplinata obiettività. Con genuina curiosità e disciplinata obiettività è stato, invece, elaborato il documento “Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell’obesità” dal nostro Ministero della Salute.** Un documento redatto sulla base di solide evidenze scientifiche.



Note

* University of Sheffield. Junk food advertising restrictions prevent almost 100,000 obesity cases. (Disponibile all’indirizzo: https://medicalxpress.com/ )

** Sovrappeso e obesità. Arrivano le linee guida per prevenirli e contrastarli. 22-08-2022 (Disponibile all’indirizzo: www.quotidianosanita.it/)

Bibliografia

