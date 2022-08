Avete mai assaggiato la pasta di farina di legumi?

I benefici dei legumi per la salute, alimenti principe della Dieta Mediterranea, sono ben referenziati in letteratura scientifica. E su questo non ci piove: evidenze robuste e concordanti ne supportano il consumo. Attualmente, sul mercato sono presenti molti tipi di pasta ottenuta con farina di legumi. Hanno gli stessi benefici dei legumi interi? Ebbene, in termini di controllo della glicemia, sì. In un lavoro non è stata trovata alcuna differenza nella glicemia dopo un pasto con legumi sotto forma di purea o di pasta o consumati interi. [1] In questo studio sono stati utilizzati solo 100 grammi di legumi al giorno e nessun beneficio è stato riscontrato per la colesterolemia. Ma cosa accade se la porzione di legumi invece di 100 grammi è quella raccomandata di 150 grammi? Ebbene, una revisione sistematica di tutti gli studi randomizzati e controllati sui legumi, ha riscontrato benefici significativi per la colesterolemia con una quantità pari a circa 130 grammi al giorno. In altre parole, quasi una porzione raccomandata. [2] I risultati di questa revisione hanno implicazioni per la salute cardiovascolare.

Tuttavia, l'assunzione mediana di 130 g/die (circa 1 porzione al giorno) di legumi potrebbe rivelarsi difficile da raggiungere in alcuni paesi occidentali dato che, ad esempio l'attuale livello di consumo negli Stati Uniti è di 0,2 porzioni al giorno [3] e in Canada solo il 13% di persone mangia i legumi almeno in un giorno a settimana, con un'assunzione mediana di solo circa 0,5 porzioni al giorno tra coloro che li consumano. [4] La porzione raccomandata di 130 grammi di legumi al giorno è ragionevole ed è attualmente consumata da molte culture senza segnalazioni di effetti avversi. Poiché la maggior parte degli studi ricompresi nella meta-analisi sono stati condotti su un pattern di diete salutari per il cuore (ad esempio, più di 20-25 g/giorno di fibre e meno del 10% di energia da grassi saturi), la riduzione del 5% di colesterolo-LDL ottenuta con l'assunzione giornaliera di 130 grammi di legumi può essere considerata una raccomandazione ottimale anche per la salute cardiovascolare. [5] Infatti, l'assunzione di legumi con la dieta può avere benefici su altri fattori di rischio cardiometabolico, come il peso corporeo, la pressione arteriosa e il controllo della glicemia. [6]

In conclusione, per perseguire questi e altri esiti per la salute, sono necessari interventi di prevenzione nutrizionale al fine di promuovere il consumo raccomandato di legumi e, quindi, ben venga anche l’utilizzo dei formati di pasta ottenuta con farina di legumi. Le ricadute anche per la riduzione dei costi delle malattie cardiovascolari - e non solo per queste - supererebbero di gran lunga le risorse per promuovere gli interventi di prevenzione nutrizionale: 1,5 euro investiti nella prevenzione generano un guadagno di 43 euro per il Servizio Sanitario (grafico di Dever).



