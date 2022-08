Olio e latte materno fanno i figli belli

Il latte materno è un ottimo alimento per il neonato. Contiene nutrienti essenziali e composti bioattivi, come cellule staminali, microrganismi utili, anticorpi, ormoni, ecc. Conferisce numerosi benefici a breve e lungo termine anche alla madre e riduce la probabilità di infezioni per il bambino e il rischio di malattie metaboliche una volta adulto. Si sa che molti nutrienti assunti con l’alimentazione passano nel latte materno. Tuttavia, fino a poco tempo fa non si conosceva bene qual fosse il valore aggiunto del consumo da parte della mamma di olio-extravergine di oliva, durante e dopo la gestazione, per il feto e per il neonato.

Ebbene, alcuni ricercatori hanno condotto uno studio il quale mostra che il consumo di olio extra vergine di oliva aumenta i livelli di composti fenolici nel latte materno. Non solo, ma quest’ultimi riescono ad attraversare la barriera placentare e nutrire il feto durante la gravidanza. [1] Si mio caro lettore: i benefici del consumo di olio extra-vergine di oliva da parte della mamma sono sia per il feto che per il neonato. I ricercatori hanno fatto questa scoperta dopo aver valutato la qualità e la quantità di composti fenolici e loro derivati dopo 6 settimane di consumo giornaliero di olio extra vergine di oliva. I risultati avvalorano l’evidenza che i composti fenolici della dieta, in particolare quelli dell'olio extra vergine di oliva (EVO), entrano nella circolazione sistemica delle madri. Pertanto, l’alimentazione arricchita con EVO è in grado di migliorare o aumentare il contenuto dei composti fenolici sia nel flusso placentare che nel latte materno, con potenziali benefici per la salute del feto e del bambino. È sorprendentemente significativo che alcuni dei composti fenolici e dei loro metaboliti siano stati trovati in concentrazioni più elevate nel plasma dei neonati rispetto a quello delle madri. Diversi altri studi avevano già suggerito che la composizione del latte materno potesse essere influenzata da fattori ambientali e biologici a cui è esposta la madre. Gli interventi nutrizionali durante la gravidanza e l'allattamento sono in grado, quindi, di influire sulla qualità del latte materno e, di conseguenza, sulla salute del bambino. I risultati di quest'ultimo lavoro evidenziano ancora una volta l'importanza dell’alimentazione della madre durante la gravidanza e l'allattamento.

