Tanto Fumo di China, ed è Tilt

Dopo l'anteprima alla scorsa edizione del Rimini Comix, finalmente è uscito il nuovo doppio estivo di Fumo di China, storica rivista per gli appassionati del fumetto, nata nel 1978. Otre ad otto pagine extra, la rivista avrà la splendida copertina di Carlo Peroni dalla storica rivista Tilt appena riproposta da Cut-Ut Publishing e riadattata da FdC per la ricorrenza dei 50 anni dall’omonima rubrica ideata da Alfredo Castelli che ha ispirato uno dei due albi pubblicati quest’estate da Cartoon Club.

Tilt è una storica rivista umoristica autoprodotta fondata nel 1968 da Alfredo Castelli, Mario Gomboli e Marco Baratelli, all'epoca autori esordienti. Quest'anno la Cut-Up Publishing presenta, in una elegante edizione cartonata di pregio, il volume La preistoria di TILT, a cura dello stesso Castelli, uscito proprio questo mese nelle librerie. La casa editrice con questo libro vuole tentare un esperimento sociologico e, cioè, se può un lettore di oggi sorridere e apprezzare battute scritte più di mezzo secolo fa e ispirate da personaggi in gran parte dimenticati. Ci sarà anche la cover story sulla lunga storia che dalla rivista Tilt porta alla “rubrica pazza, pazza, pazza!” e al nuovo albo del per il suo 25° anno.

Tra i protagonisti di questo numero della rivista Fumo di China anche Porco Rosso in volo da 30 anni (sul successo del film di Hayao Miyazaki, per l’occasione tornato anche nei cinema italiani) e come sempre l’inedita striscia verticale 4-koma Break dell’esperto Andrea “Yuu” Dentuto, famoso fumettista pugliese amico del nostro blog.