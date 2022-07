Mangiare bene e fare attività fisica, ecco la difesa contro le malattie

Alcuni potrebbero pensare di poter bilanciare gli effetti dannosi di una cattiva alimentazione con livelli di esercizio fisico più elevati o, al contrario, di poter contrastare gli effetti di una scarsa attività fisica con una dieta di alta qualità, ma i dati che emergono in letteratura scientifica mostrano chiaramente che non è così. Ad esempio, un lavoro pubblicato sul British Medical Journal of Sports Medicine ha trovato che livelli più elevati di attività fisica non contrastano gli effetti dannosi di una cattiva alimentazione sul rischio di morte. [1] Al contrario, lo studio ha scoperto che gli individui con alti livelli di attività fisica e una dieta di alta qualità avevano il rischio di mortalità più basso.

I ricercatori hanno esaminato gli effetti indipendenti e combinati della dieta e dell'attività fisica su cancro, malattie cardiovascolari e mortalità per tutte le cause utilizzando un campione di 360.600 individui presenti nella biobanca britannica, uno studio di coorte su larga scala che contiene i dati sulla salute dei partecipanti, sullo stile di vita e alcuni valori bioumorali delle analisi cliniche. Le diete classificate di alta qualità includevano un minimo di 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, 2 porzioni di pesce alla settimana e un consumo ridotto di carne rossa, in particolare di carne lavorata. Nei soggetti con livelli elevati di attività fisica e una dieta di alta qualità, il rischio di morte era ridotto del 27% per tumori, del 19% per malattie cardiovascolari e del 17% per tutte le cause, rispetto agli individui che erano fisicamente inattivi e seguivano una dieta peggiore.

Secondo i ricercatori, l'attività fisica regolare e una dieta sana svolgono un ruolo significativo nel promuovere la longevità e la salute. Attenersi a una dieta di qualità e a un'attività fisica adeguata è importante per la riduzione ottimale del rischio di mortalità per: cancro, malattie cardiovascolari e tutte le cause. Alcuni studi avevano precedentemente dimostrato che l'esercizio ad alta intensità può aiutare a contrastare le risposte fisiologiche dannose all'eccesso di cibo. L'impatto a lungo termine sul modo in cui l'attività fisica e la dieta interagiscono tra loro non è stato tuttavia esaminato in modo approfondito. Mentre, i risultati di questo lavoro pubblicato sul British Medical Journal of Sports Medicine convalidano l'importanza di una dieta di qualità e dell'attività fisica nella mortalità per malattie cardiovascolari, cancro e per tutte le cause. In conclusione, lo studio rafforza l'importanza di un’alimentazione di qualità e dell'attività fisica per ottenere la massima riduzione del rischio di morte.

