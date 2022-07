Il passato Paz che non ti aspetti dal Gargano segreto

Ha fatto scalpore la notizia del ritrovamento di una serie di disegni, realizzati con delle bombolette spray, in quella che fu a San Menaio, la casa delle vacanze della famiglia di Andrea Pazienza. A fare l'incredibile scoperta (diffusa da Giorgia Cristalli dell'Ansa), durante lavori di ristrutturazione dell'appartamento, è stato l'attuale proprietario, Michele D'Errico. Il disegno murale al momento è visibile su tre pareti, ma è probabile sia ancora più esteso e rappresenta una figura intera di un nudo femminile e la scritta Good Bye, ben visibile la firma Paz 72. Protagonista di buona parte del murale è il professor Sandro Visca, suo professore al Liceo artistico di Pescara nonché figura conosciuta dalla maggior parte degli fan di Paz, presente in molte storie a fumetti dell'autore. Un evento eccezionale il ritrovamento di quest'opera, al momento il suo murale più celebre è quello realizzato nel 1987 per la Fiera del Fumetto di Napoli, e conservato nel Padiglione America Latina della Mostra d’Oltremare di Napoli, distaccato dal supporto murario originale e restaurato. Speriamo che in futuro il murale sia visibile anche al pubblico.