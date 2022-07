L'obesità è scritta nei geni o nel destino alimentare che ci costruiamo?

Genetica e ambiente, corni del dilemma alimentare. Siamo stanchi delle persone che si aggrappano a questo lato della falsa natura contro la dicotomia alimentare. Sono bloccati sull'errore di pensare che le influenze genetiche e ambientali sulla salute debbano ammontare al 100 percento. [1] Apparentemente presumono che l'uno o l'altro debba essere dominante. Ma la verità è che entrambi possono svolgere un ruolo importante nella salute e nei comportamenti correlati. Quindi i geni possono avere un ruolo nel nostro destino alimentare? Alla conferenza ASN Nutrition Live 2022, è stato presentato uno studio il quale mostra che i geni possono avere una forte influenza sui modelli alimentari che scegliamo di seguire. [2] Pertanto, è davvero possibile che i geni modellino il nostro destino alimentare. I geni, di per sé, sono determinanti? Ovviamente no.

Lo studio ha esaminato la relazione tra i punteggi di rischio genetico per le preferenze di gusto, la qualità della dieta e i marcatori della salute cardiometabolica. [2] Questi ultimi comprendevano la circonferenza della vita, la glicemia, la pressione sanguigna e il colesterolo. E’ emersa una chiara associazione di punteggi genetici per la percezione del gusto dolce, amaro e salato e la qualità delle diete individuali. Allo stesso modo, quei punteggi di percezione del gusto genetico prevedevano anche alcuni dei fattori di rischio. Ad esempio, tratti genetici più forti si riferiscono al gusto dolce previsto da una dieta con più pesce e frutti di mare e predicevano anche livelli più elevati di colesterolo HDL (buono). Allo stesso modo, le persone con forti tratti genetici per percepire i sapori amari tendono a mangiare meno verdure, come ad esempio le crucifere. Cioè, è meno probabile che mangino i broccoli. Gli Autori precisano: “Sappiamo che il gusto è uno dei driver fondamentali di ciò che scegliamo di mangiare e, per estensione, della qualità della nostra dieta. Considerare la percezione del gusto potrebbe aiutare a rendere più efficaci le indicazioni nutrizionali personalizzate, identificando i fattori che determinano le scelte alimentari sbagliate e aiutando le persone a imparare a ridurre al minimo la propria influenza”. [2]

I geni non sono né gli unici determinanti del nostro destino, né fattori banali. Ci sono persone che insistono sul fatto che i geni non siano importanti, ad esempio, per il rischio di obesità. Questa è una falsa argomentazione. Ma nasce dal desiderio di promuovere l'importanza di un ambiente tossico.

Niente di sbagliato in questo. L'unico problema arriva quando questi sostenitori distorcono i fatti per adattarli all’epidemiologia. La verità qui è che entrambi possono essere importanti. Come mostrano Gervis et al. nella loro ricerca, i punteggi genetici per la percezione del gusto possono modellare le scelte alimentari che adottiamo nel corso della vita. [2] Eppure, abbiamo molteplici opzioni tra le quali scegliere. I modelli dietetici sono estremamente complessi. Potremmo non arrivare ad amare i broccoli se hanno un sapore amaro per noi, ma le opzioni per altri cibi che ci portano salute e piacere sono abbondanti. Allo stesso modo, l'obesità è una condizione con una forte componente ereditaria. Il nostro ambiente gioca un ruolo importante nell'attivare tale componente. Ma se siamo in grado di gestire il nostro ambiente, abbiamo più opzioni per gestire il rischio obesità. Perchè la genetica non è il nostro destino.



