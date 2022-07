Siamo proprio arrivati alla frutta, quando la sprechiamo intollerabilmente insieme alla verdura

Eppure, quasi la metà della frutta e della verdura va persa o sprecata (il 22% viene perso nella catena di approvvigionamento dopo la raccolta fino alla distribuzione) e la disponibilità in realtà non soddisfa i requisiti globali per un'alimentazione sana e sostenibile per tutti.

Pochi metterebbero in discussione i benefici di frutta e verdura per la salute umana e del pianeta. Frutta e verdura sono ricche di nutrienti e la raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di consumare almeno 400 g al giorno si basa sull'evidenza della riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e di alcuni tumori. L'impronta ambientale* dei sistemi alimentari sembra essere ridotta anche dal passaggio all’alimentazione a base vegetale e EAT–Lancet promuove il consumo di 500 g di frutta e verdura al giorno per la salute del pianeta. Abbiamo qui due pilastri per la promozione della salute: messaggi per consumare di più, anziché meno, di cibo di un gruppo alimentare (l’ortofrutta) e messaggi su cui la scienza sembra inequivocabile.

Purtroppo, a livello globale, la filiera dell'ortofrutta - dai campi alla tavola, passando dagli aerei ai supermercati, fino al consumatore - risente grandemente della perdita e dello spreco, dei “chilometri alimentari” e dei cambiamenti climatici. Ogni anno vengono prodotte oltre due miliardi di tonnellate di frutta e verdura, sufficienti affinché la popolazione mondiale soddisfi queste raccomandazioni. [1] Eppure, quasi la metà della frutta e della verdura va persa o sprecata (il 22% viene perso nella catena di approvvigionamento dopo la raccolta fino alla distribuzione) [1] e la disponibilità in realtà non soddisfa i requisiti globali per un'alimentazione sana e sostenibile per tutti. E così, mentre il messaggio nutrizionale è sicuro, la capacità di consegnare le merci è molto meno certa. Sono necessarie, pertanto, innovazioni tecnologiche e politiche per migliorare l'offerta e garantire alla popolazione mondiale l’accesso alle 5 porzioni - due di frutta e tre di verdura - raccomandate al giorno. Anche di fronte alla insufficiente disponibilità di frutta e verdura per una popolazione mondiale in crescita e ai bisogni di salute, la perdita e lo spreco di circa la metà della frutta e verdura prodotta nei sistemi alimentari globalizzati è considerata da alcuni inevitabile, se non accettabile. Tutto questo è accettabile?

Note

* ISPRA. Footprint. www.isprambiente.gov.it/

L’Impronta Ambientale è una metodologia messa a punto nel 1990 da Mathis Wackernagel e William Rees dell’Università della British Columbia ed è un importante indicatore che consente di monitorare l’utilizzo delle risorse naturali disponibili sul nostro pianeta e, indirettamente, promuovere azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile. L’idea di mettere a punto una impronta ambientale nasca dalla considerazione che, specie nei Paesi Industrializzati, l’attuale modello di sviluppo comporta un consumo di risorse superiore a quello che il Pianeta Terra è in grado di fornire e/o di rigenerare.

L’impronta ambientale misura quanta superficie in termini di terra e acqua la popolazione umana necessita per produrre, con la tecnologia disponibile, le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti prodotti. E’ possibile misurare l’impronta ambientale di un individuo, di una città, di una popolazione, ma anche di una azienda o di un prodotto. In particolare, per quanto riguarda l’impronta ambientale di prodotti ed organizzazioni, la Commissione Europea ha emanato la Raccomandazione 2013/179/UE, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. La Commissione “raccomandando l'uso dei metodi per determinare l'impronta ambientale agli Stati membri, alle imprese private e alle associazioni, ma anche agli operatori di sistemi di misurazione o comunicazione delle prestazioni ambientali e agli investitori, punta a ridurre la molteplicità dei metodi e delle etichette, nell'interesse sia dei fornitori che degli utilizzatori delle informazioni in materia di prestazioni ambientali.”



