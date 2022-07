Obesità, il peso pericoloso e malvagio del pregiudizio

Il pregiudizio è, nella sua definizione, “un’opinione concepita sulla base di convinzioni personali e generali, senza conoscenza diretta dei fatti, delle persone, delle cose, spesso superstiziosa o senza fondamento”.* Purtuttavia, è il pregiudizio a renderci umani. E se siamo consapevoli dei nostri pregiudizi e di come operano sulle nostre scelte siamo in grado di migliorarci. Ma, al contrario, il pregiudizio è subdolo e può rinforzare i modelli per sminuire le persone anche senza una buona ragione. E’ quanto accade, ad esempio, con la distorsione del peso corporeo, che alcuni ritengono causi più danni dell'obesità stessa. Uno dei modi in cui la distorsione del peso si insinua nella vita degli obesi è attraverso le parole. Parole che travalicano il loro significato. Una di queste è la “recidiva”. In una lettera ai redattori della rivista scientifica “Obesity”, Lou Aronne e colleghi sottolineano correttamente che la recidiva è un termine per indicare una riacutizzazione di una malattia. [1] I chirurghi bariatrici hanno usato spesso questo termine per descrivere il recupero di peso che normalmente si verifica dopo il trattamento dei pazienti in obesità. Sebbene la chirurgia sia un trattamento molto efficace per l'obesità, un certo grado di recupero di peso è normale. Questo recupero del peso è angosciante per i pazienti che temono di fare qualcosa di sbagliato o di vedere il proprio, personale ed ennesimo fallimento, nonostante i migliori sforzi, per tenere sotto controllo il peso corporeo.

La recidiva è un termine sia tecnicamente corretto che emotivamente potente. La forza emotiva deriva dal significato comune, mutuato dal linguaggio giuridico, della parola: "L'atto o l'abitudine di continuare a commettere crimini e di sembrare incapaci di fermarsi, anche dopo essere stati puniti". In tale contesto, qualcuno con una grave recidiva sta commettendo una sorta di reato. Un atteggiamento abbastanza comune nei confronti delle persone con obesità Ad esempio, secondo alcuni, gli obesi morti a causa del COVID sono stati davvero degli irresponsabili, alla stregua di coloro che fumano un pacchetto di sigarette al giorno. Anche in “Obesity”, Ted Kyle, Joe Nadglowski e Patty Nece scrivono che è tempo che questo “costrutto” riferito alla recidiva per indicare il recupero del peso scompaia definitivamente dal linguaggio medico. [2] Così scrivono: "Il pregiudizio implicito sul peso persiste e può persino aumentare quando le campagne di salute pubblica utilizzano approcci sfortunati per promuovere la consapevolezza dell'obesità. Come sottolinea ‘Obesity’ nelle linee guida per gli Autori, il linguaggio colpevolizzante non è ammesso in una rivista scientifica”. Nella loro lettera, Aronne et al. concordano sul fatto che è importante considerare le parole che usiamo quando parliamo e scriviamo sull'obesità. [1]

Il pregiudizio è subdolo perché si radica nella nostra lingua. Parole come imbecille, idiota e ritardato una volta erano accettate nelle pubblicazioni scientifiche sulle disabilità intellettive. Ma oggi tale linguaggio è ovviamente degradante. Usiamo il termine “recidiva” per descrivere una ricaduta di cancro al seno? Ovviamente no. Allo stesso modo non dovremmo fare i confronti impliciti tra il recupero di peso dopo un intervento chirurgico bariatrico e l'ennesimo reato penale. Quindi cancelliamo il termine “recidiva” dal vocabolario sull'obesità.



* dal Vocabolario Treccani



