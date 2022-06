Le "grasse" parole che pesano nei pregiudizi sull'obesità

Il linguaggio legato all'obesità è sufficientemente negativo da indurre alcuni a suggerire persino che la parola stessa obesità non sia altro che un insulto. Questo ovviamente non è d'aiuto, ma dovrebbe far riflettere.

Parole come “fallimento” nel mantenere il peso raggiunto con il dimagrimento tradiscono un implicito pregiudizio sull'obesità. Contraddicono la comprensione dell'obesità come un problema biologico e non morale. Naomi Fearon e colleghi trovano che tali parole affiorano frequentemente nella letteratura scientifica sull'obesità. [1] Hanno pubblicato la loro analisi sulla rivista scientifica “Obesity”, concludendo: “Sebbene la maggior parte degli studi si opponga al linguaggio apertamente stigmatizzante, l'uso di frasi o parole che hanno connotazioni negative è meno chiaramente sconsigliato. È importante riconoscere che il linguaggio il quale attribuisce una responsabilità morale personale per la perdita di peso o lo sviluppo dell'obesità contraddice la base di prove consolidate secondo cui l'obesità deriva da complessi processi biologici".

Fearon et al hanno condotto un'analisi quantitativa della terminologia stigmatizzante in 3.020 articoli scientifici che trattano di chirurgia bariatrica e metabolica. Varie espressioni come “obesità patologica” e “obeso patologico” sono apparse nel 17% delle riviste scientifiche. Parallelamente, nelle interviste qualitative, le persone in cerca di assistenza per l'obesità hanno detto ai ricercatori che tale linguaggio trasmette un giudizio negativo sulla loro persona. Ad esempio, una intervistata ha spiegato: "A causa del modo in cui il mio medico ha parlato dell'obesità, ho evitato di andare il più possibile e, di conseguenza, ci sono voluti quasi 20 anni per avere una diagnosi di endometriosi, in parte perché semplicemente non ci andavo".

L'umiliazione è un pessimo modo per promuovere il benessere. Un linguaggio più costruttivo, al contrario, favorisce un ambiente terapeutico nettamente diverso per la cura, così come riportato da un'altra persona in uno studio qualitativo: “Per il modo in cui parlavano, per la prima volta mi sono sentito davvero rispettato... Sentivo davvero che erano lì per aiutarti, piuttosto che limitarsi a giudicare. "

Le parole contano quando rivelano pregiudizi impliciti sull'obesità. Il pregiudizio esplicito sul peso corporeo non passa inosservato oggigiorno senza attirare un rimprovero. Ma il pregiudizio implicito può celarsi appena di poco sotto la soglia del parlare correttamente. Si manifesta nelle parole che scegliamo. Parole come “fallimento”, “morbosamente obeso” e “recidiva” potrebbero non essere usate espressamente per sminuire una persona, ma appaiono frequentemente in letteratura. E servono a perpetuare un'implicazione del giudizio morale sull'obesità che finisce per danneggiare la stessa ricerca scientifica. Il linguaggio legato all'obesità è sufficientemente negativo da indurre alcuni a suggerire persino che la parola stessa obesità non sia altro che un insulto. Questo ovviamente non è d'aiuto, ma dovrebbe far riflettere.

Le parole contano, specialmente quando rivelano i nostri pregiudizi nascosti. Vi è poi chi si cimenta senza pregiudizi nascosti nella boiler summer cup, così come denunciato su Quotidianosanita.it * Sedurre in discoteca ragazze con in sovrappeso, postare il video sui social e poi sfidare altri ragazzi a catturarne altre con un peso ancora maggiore è la sfida lanciata su tik tok che ha incassato la ferma condanna dei chirurghi della Sicob. Zappa: “Occorre fermare definitivamente questa deriva; l’obesità è una malattia da prevenire e curare, non da denigrare” *

“Condanniamo fermamente fenomeni come quello della boiler summer cup, sempre più diffusi e volti a creare un senso di enorme disagio e di emarginazione nei giovani che soffrono di obesità. Come Società di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche da sempre ci battiamo nei confronti di questi atteggiamenti gravissimi che possono avere serie ripercussioni anche sulla salute mentale dei nostri giovani e favoriamo invece tutti i programmi educativi che li contrastino e li prevengano coinvolgendo addetti ai lavori, istituzioni, aziende, scuole e famiglie. Occorre fermare definitivamente questa deriva; l’obesità è una malattia da prevenire e curare, non da denigrare”. Così il Presidente Sicob Marco Antonio Zappa che scende in campo per combattere lo stigma verso l’obesità e dire no alla sfida lanciata sui social, la boiler summer cup che si apre ufficialmente oggi e prende di mira le ragazze in sovrappeso, bullizzandole e e ridicolizzandole sui social. Uno stigma che investe non solo i giovanissimi ma in generale le persone obese.



Note

* Obesità. I chirurghi scendono in campo contro lo stigma e dicono no alla challenge in rete boiler summer cup. 22 giugno 2022. [http://www.quotidianosanita.it]

Bibliografia

1 . Fearon N, Sudlow A, le Roux CW, Pournaras DJ, Welbourn R. Say what you mean, mean what you say: The importance of language in the treatment of obesity. Obesity (Silver Spring). 2022 Jun;30(6):1189-1196. doi: 10.1002/oby.23446. PMID: 35674695.