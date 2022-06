È solo colpa delle calorie se sempre più persone ingrassano?

Come mai oggi sono così tanti gli obesi? E soprattutto, perchè è una condizione che riguarda particolarmente le classi sociali più svantaggiate? Queste sono le domande che restano senza risposta dopo quattro decenni di aumento dell’obesità. Perché assistiamo a un aumento così persistente della prevalenza dell'obesità in tutto il mondo? In generale, possiamo raggruppare i sospetti in quattro gruppi: il cibo, lo stress, l’ambiente fisico e le sostanze chimiche. Naturalmente, la presunzione più comune è che sia tutta una questione di calorie in eccesso. Ma sarebbe sciocco ignorare l'importanza delle esposizioni a farmaci e sostanze chimiche che interferiscono con il nostro sistema endocrino. In effetti, revisioni recenti ci dicono, ad esempio, che i pesticidi sembrano aumentare il rischio di obesità e di sindrome metabolica. Solo qualche settimana fa, Jerrold Heindel e colleghi hanno pubblicato una revisione completa sui nessi causali tra esposizioni chimiche e obesità. [1]

Questi Autori hanno proposto di classificare le sostanze chimiche che potrebbero causare l'obesità in tre gruppi: obesogeni di classe 1, obesogeni di classe 2 e potenziali obesogeni. Per le sostanze chimiche classificate come obesogene di Classe 1, gli studi in vitro, nei modelli animali e in quelli umani indicano tutti un ruolo causale nell'aumento di peso. Tra i pesticidi, Heindel e coll. hanno riscontrato che i dati più validi solo quelli sul DDT; il quale, sebbene sia per lo più vietato, ha ancora un ruolo nella prevalenza dell'obesità. Sulla base del numero di studi prospettici positivi sull'uomo, è molto probabile che il DDT sia un obesogeno umano. Gli studi su questo organoclorurato, condotti su modelli animali e umani, hanno mostrato una trasmissione obesogenica attraverso le generazioni. Pertanto, un “inquinante organico persistente”, qual è il DDT, bandito quasi 50 anni fa, ha ancora un ruolo nell'attuale pandemia di obesità, il che indica la necessità di esercitare una certa cautela anche con l’esposizione ad altre sostanze chimiche che possono causare effetti multigenerazionali. Per altri pesticidi, gli Autori suggeriscono la classificazione come obesogeni di classe 2. Questi di classe 2 hanno un legame con l'obesità, ma richiedono ulteriori ricerche per quantificare e descrivere completamente il rischio.

Con un nuovo articolo pubblicato su “Environmental Pollution”, Hugo Lamat e colleghi [2] su tale incertezza sono meno equivoci: "In conclusione, l'esposizione ai pesticidi è un importante fattore di rischio per la sindrome metabolica". Questi ricercatori basano la loro affermazione su una revisione sistematica e meta-analisi che mostra un aumento del 30% del rischio di sindrome metabolica attribuibile all'esposizione complessiva ai pesticidi e ad altre sostanze chimiche. Per comprendere l’epidemia di obesità diventa necessario, quindi, rivolgere la nostra attenzione anche oltre la conta delle calorie. Siamo arrivati ​​a pensare al cibo come alla principale fonte di rischio per l'obesità. Ma questi studi - e molti altri ancora - ci ricordano che viviamo immersi in una marea crescente di esposizione a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino e potrebbero svolgere un ruolo obesogeno.

Purtroppo, il sempre valido paradigma "mangia di meno e muoviti di più" per combattere l'obesità non ridurrà di molto i rischi che queste sostanze chimiche comportano se non si comprendono dapprima i benefici della scelta alimentare a base vegetale. Volendo riassumere, i benefici di questa scelta sono dovuti al consumo diretto di cereali, legumi, frutta e verdura, senza il loro ulteriore passaggio nella catena alimentare: direttamente dal campo al piatto. Per meglio precisare questo concetto, che poi è alla base del dilemma dell’onnivoro, ci viene in aiuto la “catena alimentare” semplificata di Miller. Per illustrare questa catena (uomo ⇨ trote ⇨ rane ⇨ cavallette ⇨ erba) il chimico inglese G. Tyler Miller così si esprimeva "per nutrire un uomo per un anno ci vogliono 300 trote. A loro volta, le trote consumano 90.000 rane, che devono mangiare 27 milioni di cavallette, che divorano 100 tonnellate di erba".

Questo è lo schema di un anno:

1 uomo

300 trote

90.000 rane

27.000.000 cavallette

100.000.000 grammi di erba



L’energia e la materia, compresi i contaminanti chimici, si concentrano nel passaggio tra un anello e l’altro della catena: dall’erba alle cavallette, alle rane, alle trote per finire all’uomo. Semplificando, in un anno 1 uomo con alimentazione onnivora è come se avesse mangiato 100 tonnellate (cioè 100.000 chilogrammi) di erba. Desiderando sciogliere il dilemma alimentare, e seguendo una dieta a base vegetale (ponendo il consumo di circa 1 Kg al giorno di cibo) al massimo si consumano 400-600 chilogrammi di vegetali in 1 anno. Se dividete 100.000 per 400-600 avrete il fattore di concentrazione di energia e materia. Questo surplus di energia e materia difficilmente può essere smaltito senza conseguenze per la nostra salute. Un onnivoro, rispetto a chi ha fatto la scelta a base vegetale, mangia molte più calorie, ingurgita più contaminanti ed è in preda al dilemma della scelta del cibo.



Bibliografia

Heindel JJ, Howard S, Agay-Shay K, et al. Obesity II: Establishing causal links between chemical exposures and obesity. Biochem Pharmacol. 2022 May;199:115015. doi: 10.1016/j.bcp.2022.115015. Epub 2022 Apr 5. PMID: 35395240; PMCID: PMC9124454.

Lamat H, Sauvant-Rochat MP, Tauveron I, Bagheri R, Ugbolue UC, Maqdasi S, Navel V, Dutheil F. Metabolic syndrome and pesticides: A systematic review and meta-analysis. Environ Pollut. 2022 Jul 15;305:119288. doi: 10.1016/j.envpol.2022.119288. Epub 2022 Apr 16. PMID: 35439599.