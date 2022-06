Adolescenti obesi abbandonati al pericoloso pascolo dei social media

Questa è solo una delle conseguenze dell'abbandono della presa in carico della gestione dell’obesità per i ragazzi che hanno un peso corporeo eccessivo. Ragazzi lasciati soli, alla mercé di un ambiente tossico.

Forse non è una sorpresa. Dall’indagine condotta in 10 diversi Paesi dei cinque continenti e promossa dalla “European Association for the Study of Obesity” emerge un problema di comunicazione con gli adolescenti obesi. [1] A più della metà di questi adolescenti (56%), ad esempio, non è stato mai consigliato dagli operatori sanitari di perdere peso. Più di un terzo di essi (36%) non ha nemmeno appreso dal proprio medico di famiglia, o da altro operatore sanitario, che essere in obesità è un problema di salute. Con elegante eufemismo, gli Autori così scrivono: "Sembra che esistano barriere di comunicazione tra gli adolescenti che convivono con l'obesità e gli operatori sanitari". Per questo studio sono stati intervistati 5.275 adolescenti obesi di: Australia, Colombia, Italia, Messico, Arabia Saudita, Corea del Sud, Spagna, Taiwan, Turchia e Regno Unito. I ricercatori hanno anche intervistato 5.389 genitori e 2.323 operatori sanitari.

Ciò che spicca di più dallo studio è che due terzi degli adolescenti obesi si sentono come se dovessero affrontare l’eccesso ponderale da soli e che l’obesità sia completamente una loro responsabilità personale. Ma come è possibile credere che sia una loro responsabilità quando a 14 anni non si sa quasi nulla relativamente alla gestione del peso corporeo? Nulla di nutrizione, di fitness, di cosa è giusto fare e cosa no. Questa indagine condotta in 10 Paesi delle più diverse latitudini sulle esperienze di obesità tra gli adolescenti offre un quadro chiaro. E’ stata creata una situazione tossica per gli adolescenti che affrontano l'obesità. Tutti pensano che spetti agli adolescenti fare qualcosa. Le barriere di comunicazione ostacolano una buona informazione, per non parlare del fatto che l'87% degli operatori sanitari ha una formazione insufficiente sull'obesità.

Quindi gli adolescenti obesi si rivolgono a YouTube e ai social media come le due principali fonti di informazioni su cosa fare. Queste sono le conseguenze dell'abbandono della presa in carico della gestione dell’obesità per i ragazzi che hanno un peso corporeo eccessivo. Ragazzi lasciati soli, alla mercé di un ambiente tossico dei social media. Questo è davvero inconcepibile.

