Il popolo degli obesi nei deserti alimentari

Milioni di persone a basso reddito vivono nei "deserti alimentari" e questo li espone a un rischio maggiore di obesità. Questa è la narrazione prevalente per spiegare il legame tra povertà e obesità. E così, la narrazione si fa strada nell'interpretazione della ricerca sui programmi per "riparare" i deserti alimentari. Due recenti pubblicazioni su "JAMA Pediatrics" rendono il quadro abbastanza chiaro. [1,2] La prima è uno studio di coorte del programma "FRESH", uno studio quasi sperimentale. [1] FRESH, che in inglese significa “fresco”, è invece l'acronimo (Food Retail Expansion to Support Health) intelligente di un programma per la riparazione dei deserti alimentari: l'espansione della vendita al dettaglio dei prodotti alimentari per supportare la salute. Gli Autori hanno utilizzato un approccio basato sulle differenze abitative nell'analisi degli effetti di questo programma. Così hanno studiato gli studenti delle scuole pubbliche di New York che vivevano a mezzo miglio dall'apertura di un supermercato FRESH. Gli studenti che vivevano più lontano da quelle aperture costituivano il loro gruppo di controllo.

Studi precedenti non hanno riscontrato alcun cambiamento nei modelli di acquisto di cibo o nella qualità della dieta associata al programma. Tuttavia, hanno proseguito con una nuova analisi dei punteggi BMIz per una nuova pubblicazione su JAMA Pediatrics. La loro tenacia è stata premiata con la scoperta di una differenza statisticamente significativa a favore dei bambini che vivono vicino a un nuovo supermercato FRESH. Sebbene ammettano che questa relazione sia un'associazione e non una prova definitiva di causa ed effetto, così concludono: «I supermercati sovvenzionati dal governo possono contribuire a una piccola diminuzione del rischio di obesità tra i bambini che risiedono vicino a tali supermercati, se fanno parte di un approccio politico globale.».

Scrivendo l’editoriale a commento di questo nuovo studio, Sarah Deemer, Arthur Owora e David Allison esprimono un punto di vista molto diverso. [2] Questo perché la dimensione dell'effetto osservato è molto piccola rispetto ai criteri esistenti per la credibilità di una differenza significativa. Nel contesto di precedenti risultati negativi per questo stesso programma, e così concludono nell’editoriale: «In sintesi, la nostra lettura dei risultati di questo studio è che sono molto più coerenti con effetti da banali a zero rispetto a "effetti" promettenti.». Dopo anni alla ricerca di un effetto dal far ricadere l'apertura di supermercati nei "deserti alimentari", il meglio che possiamo trovare è un possibile effetto banale. Ma le persone non riescono a liberarsi di questa metafora seducente. Forse è il momento di aumentare la nostra curiosità. Come, ad esempio, del perché i programmi di prevenzione con effetti banali non hanno portato molto lontano nella prevenzione dell'obesità. Così che l'obesità continua a crescere mentre analizziamo strategie inefficaci per "combatterla". Ora è il momento di cercare strategie migliori, quelle che funzionano.

