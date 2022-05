Malattie cardiovascolari negli anziani, il "cortocircuito" della solitudine

L'isolamento sociale e la solitudine sono stati associati a un aumento del rischio di malattia cardiovascolare (CVD) tra gli anziani. [1] Per chiarire meglio questa associazione, alcuni ricercatori hanno valutato una coorte di 57.825 donne in postmenopausa (età media = 79; 89% bianche) arruolate nel Women's Health Initiative Extension Study II dal 2011 al 2019.[2] Le partecipanti non avevano una storia di infarto miocardico, ictus coronarico o malattie cardiache al basale; hanno completato questionari per valutare l'isolamento sociale, la solitudine e il supporto sociale. L'outcome primario era la malattia cardiovascolare (CVD) maggiore (malattia coronarica, ictus o morte per CVD) come accertato dai medici mediante le cartelle cliniche. Ci sono stati 1599 eventi di malattie cardiovascolari (CVD) importanti durante più di 185.000 anni-persona di follow-up. L'hazard ratio (HR) per l'associazione di punteggi elevati di isolamento sociale e malattie cardiovascolari (CVD), rispetto ai punteggi bassi, era di 1,18, mentre l'HR per punteggi di solitudine alti e bassi era di 1,14. L'adeguamento per stile di vita e lo stato di salute ha leggermente moderato le associazioni, ma entrambi sono rimasti statisticamente significativi. Le donne con un alto isolamento sociale e un alto punteggio di solitudine avevano un rischio maggiore di malattia cardiovascolare (CVD) incidente dal 13% al 27% rispetto alle donne con un basso isolamento sociale e un punteggio di solitudine.

Il sostegno sociale non ha modificato in modo significativo le associazioni con le malattie cardiovascolari. In questa coorte, sia l'isolamento sociale che la solitudine erano associati in modo indipendente alle malattie cardiovascolari tra le donne in postmenopausa. Questi risultati sono coerenti con i dati precedenti. Sfortunatamente, in questa analisi, il supporto sociale non ha avuto un effetto benefico. Mentre sembra chiaro che la solitudine e l'isolamento sociale comportano dei rischi, allo stato attuale non è chiaro come modificarli, se non con la prevenzione molto tempo prima che questi possano dispiegare le loro nefaste conseguenze.

Bibliografia

1 . Steptoe A, Shankar A, Demakakos P, Wardle J. Social isolation, loneliness, and all-cause mortality in older men and women. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Apr 9;110(15):5797-801. doi: 10.1073/pnas.1219686110. Epub 2013 Mar 25. PMID: 23530191; PMCID: PMC3625264.

2 . Golaszewski NM, LaCroix AZ, Godino JG, Allison MA, Manson JE, King JJ, Weitlauf JC, Bea JW, Garcia L, Kroenke CH, Saquib N, Cannell B, Nguyen S, Bellettiere J. Evaluation of Social Isolation, Loneliness, and Cardiovascular Disease Among Older Women in the US. JAMA Netw Open. 2022 Feb 1;5(2):e2146461. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.46461. PMID: 35107574; PMCID: PMC8811637.