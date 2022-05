L'obesità non è una buona compagnìa per gli anziani

A causa della ridotta aspettativa di vita e della prevalenza delle malattie, molta attenzione delle istituzioni sanitarie è rivolta all'obesità dei bambini e dei giovani, tanto che ci si potrebbe chiedere se analoga preoccupazione sia necessaria anche per quella degli anziani. Un lavoro pubblicato su “BMC Geriatrics” offre una buona visione di questa problematica. [1] Gli Autori fanno notare che al contrario dell'obesità grave, quella lieve e moderata potrebbe non essere associata alla durata della vita di una persona anziana. Ma indipendentemente dalla gravità dello stato ponderale, l'obesità può avere un effetto significativo sulla salute degli anziani. Questa non è una cosa da poco, perché la prevalenza dell'obesità è in forte crescita anche tra gli anziani. Ora si attesta al 43 percento, più o meno la stessa percentuale della popolazione totale. Ad esempio, Haomiao Jia ed Erica Lubetkin hanno analizzato i dati di oltre 100.000 persone del “Medicare Health Outcomes Survey, Cohort 15”. L'età variava da 65 a più di 95, con l'87% del campione tra i 65 e gli 85 anni. I risultati mostravano che l'obesità lieve e moderata non era associata a un aumento della mortalità, al contrario dell'obesità grave. Tuttavia, per qualsiasi grado di obesità, all'età di 65 anni, l'Aspettativa di Vita Attiva (Active Life Expectancy - ALE) era inferiore di un anno rispetto a quella di una persona che rientrava nella fascia di peso normale o sovrappeso. Gli Autori affermano: “Sebbene gli anziani con obesità abbiano un'aspettativa di vita simile a quella delle persone normopeso, l’Aspettativa di Vita Attiva è significativamente più breve.” E data la complessa relazione tra l’Indice di Massa Corporea e l’Aspettativa di Vita Attiva, non è consigliabile un approccio "taglia unica" per la gestione del peso corporeo.

Altri due ricercatori, John Batsis e Alexandra Zagaria, spiegano che alcuni degli stessi principi per la cura dell'obesità giovanile sono appropriati anche per gli anziani. [2] E ne motivano la valenza: “L'epidemia di obesità geriatrica continuerà con il tempo a influenzare le cure primarie. Pertanto, l'importanza delle misure per ritardare l'insorgenza della disabilità e delle menomazioni nella qualità della vita correlata alla salute è davvero fondamentale". Ad esempio, il dolore cronico è una preoccupazione comune per gli anziani e può limitarne la funzionalità fisica e la qualità della vita. E l'obesità, essendo diventata più frequente, può essere un fattore critico per la cronicizzazione del dolore. Quindi, senza dubbio, l'obesità negli anziani merita una maggiore attenzione, non solo perché quella grave riduce la durata della vita, ma anche perché l'obesità lieve può ridurre la durata della vita in salute.



