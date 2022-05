Pippo compie 90 anni, ma invecchiato con Pazienza sembra sempre uno sballato

La Panini Comics celebra questo anniversario con tante iniziative tra le quali la cover disegnata da Corrado Mastantuono, la storia 'Pippo e i bracciali di Maciste', sceneggiata da Francesco Artibani con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio e il volume I Pensieri di Pippo, dal 9 maggio nelle librerie e nelle fumetterie. Noi, invece, vogliamo rendere omaggio al simpatico e stralunato personaggio ricordando "Perché Pippo sembra uno sballato", disegnato dal grandissimo fumettista sanseverese Andrea Pazienza.

In questo libro Pazienza, che amava tantissimo il personaggio disneyano, tanto da metterlo spesso in storie e vignette, è in fuga dalle major americane e si rifugia nel deserto, dove viene raggiunto dal suo “socio” Topolino incaricato di riportarlo indietro. Pippo sarà costretto ad accettare, ma per sopportare lo stress da set si affida al thc, una soluzione che gli conferisce la sua caratteristica aria trasognata. In questo volume, pubblicato dalla Primo Carnera Editore nel 1983, sono ben visibili e riconoscibili gli elementi che costituiscono il tratto tipico dello stile di Pazienza: tavole ordinate e definite alternate ad altre accennate, ma anche e soprattutto la ricerca linguistica fatta dall'artista e ben visibile nelle opere di quel periodo. Impossibile non ridere leggendo le vignette in cui Pippo è Topolino parlano usando un improbabile dialetto meridionale!