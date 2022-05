Occhio ai troppi chili di troppo: non è tutto grasso che cola

L'attività immunitaria e l'infiammazione associate al tessuto adiposo nell'obesità stanno ricevendo una crescente attenzione. In parte a causa dell'interazione tra l’infiammazione, l’obesità e i rischi associati al COVID-19. [1] Ma ancor più interessante è la comprensione dell'obesità stessa che deriva da questa particolare attenzione. L'intuizione viene da un nuovo studio pubblicato in Science Translational Medicine. [2] Lo studio rileva la possibilità che il controllo di un percorso infiammatorio molto specifico nel tessuto adiposo possa aiutare a controllare l'obesità. Tale percorso coinvolge una proteina chiamata PD-L1 che regola la funzione immunitaria dei linfociti T. Gran parte della ricerca sulla PD-L1 proviene dalla ricerca sul cancro. Un aumento della PD-L1 consente ai tumori di eludere il sistema immunitario. Quindi l'immunoterapia per sopprimere questa proteina è promettente per il trattamento del cancro.

L'essenza di questa nuova ricerca sull'obesità è relativamente semplice. Christian Schwartz e colleghi hanno trovato che la PD-L1 era importante nei topi per prevenire l'obesità. Senza questa proteina, infatti, i topi diventano obesi e soffrono di sindrome metabolica. Una correlazione tra l’Indice di Massa Corporea e la PD-L1 nel grasso viscerale è presente anche negli esseri umani. Padraic Fallon, autore senior del lavoro pubblicato su “Science Translational Medicine”, scrive: "Questo nuovo processo di regolazione del checkpoint delle cellule nel grasso viscerale degli individui obesi fa avanzare la nostra comprensione di come il sistema immunitario controlla l'aumento di peso indotto dalla dieta e che può portare a condizioni come l'obesità e il diabete di tipo 2". Schwartz indica la PD-L1 come un "punto di controllo" che può essere un bersaglio per la prevenzione: "Sarà interessante studiare ora come possiamo manipolare questo checkpoint su specifiche popolazioni cellulari di interesse per aiutare le persone con obesità".

Ormai è abbastanza evidente. Per quanto importante sia l’alimentazione, questa non spiega tutta “la storia” dell'obesità. Se vogliamo controllare i danni che l’obesità provoca alla salute, allora dobbiamo capire meglio l'infiammazione. Perché regolando l'infiammazione, potremmo essere in grado di regolare l'obesità.[3]

